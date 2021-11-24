與民眾生活息息相關、「從生到死」的民法，施行迄今已逾90年，為此，法務部特別在四樓圖書室走廊設置「民法史記 時光迴廊」專區，在時光迴廊裡，讓大家一眼看盡民法蛻變的風貌，也可以細細演繹民法演進的歷史。

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭說，民法總則編自1921年10月10日施行迄今，已經施行超過90年了。整部法律一共1370餘條(現行條文)，分為總則編、債編、物權編、親屬編與繼承編等5編。

鍾瑞蘭說，本次在「民法史記 時光迴廊」專區主要分為2大主題區域：第一個主題區主要展述「民法各編重大修正紀要」，包含將於明年修正調降成年年齡至18歲的總則編、修正結（訂）婚的年齡門檻；債編於1999年間進行全面修正，及最近一次於110年修正調降最高約定利率；而物權編於2007年至2010年間，修正公布物權新制，納入習慣法以緩和物權法定主義，並納入土地保育之觀念，增訂新的物權-農育權。

另外在親屬編，則是於1996年修正夫妻冠姓及住所規定，以不冠姓為原則，冠姓為例外，並平等決定婚姻住所，亦不再區分嫁娶婚或招贅婚，2002年修正夫妻財產制，2007年修正結婚形式要件，由儀式婚改為登記婚；還有繼承編的重大變動，則是2009年修正將我國繼承制度修正為「概括繼承、限定責任為原則」等。

另外一個主題區，則是展示了「民法史記」，特別將整部民法演進的歷史，以長600公分、高180公分的大橫幅捲軸圖呈現，內容清楚呈現了民法的制定、公布、施行、修正等詳細資料，駐足於圖前細細觀看，彷彿也置身於民法演進的場景，參與了當時的法制歷史故事。

「民法史記 時光迴廊」現場展示的內容，也已置於本部全球資訊網，提供民眾進入線上「民法史記」的時光旅程。

鍾瑞蘭說，為配合新的一年即將到來，法務部也規劃設計了同一系列的「民法曆--從2022年看民法歷史上的今天」以線上呈現，也已將電子檔置於法務部部全球資訊網，供有興趣的民眾自行下載列印使用。