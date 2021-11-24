乾杯集團搶攻冒煙商機，宣布旗下日式和牛鍋物專賣店「黑毛屋」首度進軍新竹，插旗Big City遠東巨城購物中心於今日開幕，將「日本和牛不到千元，日常想吃就吃」的老饕日常帶給新竹朋友，開幕首三日祭出肉品免費增量，同時全台黑毛屋增設親子友善服務，並祭出寶寶飯糰招待活動。

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」首度進軍新竹，積極展店搶進疫後市場。依據統計，新竹縣市平均家庭所得高居全台第2、3名，乾杯集團看準新竹居民高收入且消費集中，選點於集客熱點的Big City遠東巨城購物中心。

乾杯集團董事長 平出莊司表示：「Big City遠東巨城購物中心以高消費力的年輕家庭客為首要客群，而黑毛屋平實的價位與100％純天然鍋物的堅持，正能滿足家庭客群健康的日常飲食訴求。」正逢冬季暖食需求攀升，以及百貨周年慶人潮的助攻下，有望為集團營收挹注亮眼佳績。

乾杯集團現今共51家分店，台灣33家、中國18家。年底前，台灣事業將再展「乾杯 桃園華泰名品城店」與「黑毛屋 信義ATT店」2家，中國大陸事業再展「乾杯 廣州天宜店」、「老乾杯 前海萬象城店」2家，為營運再添動能，年底前總店數上看55間。

日式鍋物專賣店「黑毛屋」以「日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起」的高CP值定位，標榜為「老饕日常」的鍋物品牌。以日本經典的「涮涮鍋」、「壽喜燒」與地方特色「水炊鍋」、「摩滋鍋」四大道地鍋物為基礎，品嚐嚴選高等級A4~A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲和牛小腸與雲林產黑羽土雞等優質美味。從湯頭、配料、逸品到醬料，黑毛屋堅持100％天然食材製作，讓民眾用親切的價格享用健康、安心的老饕級鍋物。

「黑毛屋 新竹巨城店」位於新竹Big City巨城購物中心7樓，45坪空間共56席，設有吧檯、雙人與四人桌，間距寬敞，客人煮鍋時也能保有舒適的空間。店鋪設計比照以往的日式和風風格，茜紅色土壁搭配淺色系木樑、格柵，呈現散發溫暖木調的靜謐感。門面特別設計兩扇搭製梯形雨棚的開窗造景，清新可愛的仿戶外設計讓人彷彿走在日本街頭。