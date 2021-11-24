精誠(6214)今天舉行線上法說會，第四季為傳統入帳旺季，沒有意外，單季營收優於第三季，展望2022年，公司指出，疫情加速數位轉型需求，使得資服產業受益，台灣資服業未來三年約10％左右的成長，公司明年會隨著產業成長，接下來專注在雲端方面的業務，精誠內部也開發平台，透過新的雲平台把產品雲端化，也把公司的解決方案轉成訂閱制型態。

精誠累計前3季營收為219.52億元，年增27.68％，合併稅後淨利為10.71億元，年減19.26％，每股盈餘4.32元。業態別銷售方面，前三季VAD加值代理占比由去年全年49％提高到57％，主要今年有新進公司認列營收及接到一些大廠訂單；SI系統整合、Industry等產品金額成長，比重因VAD成長較大，占比分別為28％（去年31％）及15％（去年20％）。

精誠第三季營收創下新高，主要有些大單第三季認列完畢，第四季為傳統旺季，過去營收會相對較高，但因第三季先行創高，第四季不會像過去一樣這麼多的成長，但仍維持高檔情況。此外，第四季會例行性檢視費用，過去會調整或提列呆帳，但目前沒有特別大的數字產生，算一般正常的提呆，費用還是能夠管控。

精誠目前深耕五大領域智慧應用：智慧製造、智慧城市、智慧金融、智慧資安、智慧醫療。展望2022年，過去幾年來企業進行數位轉型，今年又有疫情加速數位轉型需求，使得資服產業受益，台灣資服業未來三年會成長約10％左右的成長，精誠明年樂觀看待產業成長性。

公司認為，未來三年很多企業在IT上面的預算，5元中就有1元會花在雲端上面，精誠接下來會專注在雲端方面的業務。精誠今年前3季在台灣市場雲服務營收合計超過30億元，年增率超過4成，占總營收將近2成，三大公有雲（微軟、Googlw及AWS）精誠都有布局，微軟的Azure已經拿到MSP資格，AWS則是透過投資銓鍇國際進入這個市場，Google的部份，目前積極安排相關人員考照準備中，另外，精誠也有自己的雲服務平台，提供自有的SaaS服務在雲服務市場不會缺席。

精誠內部也在開發新平台，希望透過新的雲平台，把產品雲端話，可以多一個銷售管道，將解決方案轉成訂閱制型態。