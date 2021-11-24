美國聯準會公布於本月縮減購債，將以每月減少150億美元的節奏進行，此舉多符合市場預期。投信法人表示，市場雜音偏多的情況下，債市投資氛圍可能傾向保守，聯準會減碼購債的速度與決心將決定美國公債殖利率曲線的型態，具有優質收益的投資級債券，有望成為曲線平坦化的贏家。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟認為，十月份債市受歐美主要銀行第三季財報加持，金融業巨頭的基本面仍佳，因此企業增加金融債的發行，使得主順位債與次順位債利差放寬，所以預期仍有縮窄空間。其中，歐洲銀行業資本充足、資產品質佳，同時受惠於信用成本降低，釋出不少呆帳準備金，有利於銀行淨利成長並帶動利差縮小，第四季有望探出多頭時機。

投資人關心的面向已經從疫情轉向居高不下的通膨。林詩孟認為，今年第四季可能將是通膨的高位，要觀察美國就業數據與供應鏈瓶頸是否改善，持續留意尚未定調的升息時機對債市的壓力。近期美國短天期公債利率對貨幣政策敏感反彈，而長天期利率受經濟成長拖累而緩升，可見殖利率曲線逐漸平坦化，部分債券可望從此趨勢中受益。

林詩孟指出，全球金融債券企業基本面持續轉佳，且具有信評違約風險低的優點，成為資金的好去處。隨著進入年底新發行的債券數量減少，若美債殖利率曲線維持平穩，債券信用利差的持穩將有助於支撐債券價格。持續看好的金融次產業包括：銀行、保險和不動產投資信託(REITs)，投資配置首重抗震能力，穩健參與全球金融業復甦的投資契機。