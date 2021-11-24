農委會桃園區農業改良場研發推出盆花節水省工新利器，專為國內小品(9cm盆徑)盆栽量身訂做的灌溉利器誕生了！桃園場推出「底部灌溉栽培端盤」，可供串接自動灌溉系統且節水省工，生產期間相較人工澆水節省5.5倍工時，並節水75％，更可避免花朵葉片潮濕，生產出高品質盆花，大幅改善小品盆花灌溉模式。

桃園場指出，「底部灌溉栽培端盤」系統於2021年1月1日取得專利，並榮獲2021台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎。已專屬授權予全國性非營利社團法人中華盆花發展協會。今年7月量產上市後，截至10月底已銷售逾10000件產品，已推廣至桃園、苗栗、宜蘭、南投、彰化等地區超過十家盆花生產者使用，並廣泛使用於聖誕紅、長壽花等開花類盆栽、觀葉植物及多肉植物的栽培生產，栽培出高品質盆花。

桃園場指出，全國小品盆花年產量超過1500萬盆，產值逾新台幣5億元，但灌溉方式仍以人工澆水為主要灌溉模式。近年國際間漸以底部灌溉栽培盆花為新趨勢，但國外多發展大面積灌溉，與國內產業條件不符。

桃園場指出，考量國內土傳性病害普遍、灌溉水回收消毒不易及栽培植床水平程度不佳等問題，研發「底部灌溉栽培端盤」技術採小單位定量灌溉，不排水。灌溉單元管理1到4盆，可避免病害大規模傳染，亦可依照栽培空間彈性配置，適合國內盆花少量多樣化的市場需求。該系統同時以小面積模具大幅降低成本，不含灌溉管路與設備，單價每個定為新台幣39至42元左右，頗具市場競爭力。

桃園場強調，「底部灌溉栽培端盤」技術開發初期與該會林業試驗所合作，運用3D列印技術製作樣品，商品化完成度高，可直接量產推廣。該系統相較於人工澆水，澆水工時可由25小時/千盆節省至4.5小時/千盆，約可節省86％澆水人力與75％灌溉水量。

桃園場指出，與現行的自動滴灌系統比較，具備五大優勢。一、節約水資源：集水槽高度控制定量給水，減少溢流。二、節省成本：給水管路可由原先之每盆1條，簡化至4盆1條，節省75％之管線成本及安裝人工。三、植栽適用性廣：4連通設計滿足多種盆花不同盆距需求。四、改善根系通氣：設計底部中央通氣構造，可增加根系空氣循環，改善根系生長。五、操作簡便：特殊細管卡扣設計，易於安裝拆卸。

桃園場指出，「底部灌溉栽培端盤」產品針對作物、栽培場地或灌溉配件等都具備良好相容性，可相容於現有4尺、5尺及6尺栽培植床，支援市售3種以上灌溉管路管徑，且可供連接多種國產或進口灌溉元件與系統。規格設定符合盆花運輸台車，可隨盆花產品出貨至批發市場、零批場或是花店，同時透過集水槽簡便供給植栽水分，於櫥架上維持植栽品質。也利於進行大面積硬鋪面綠美化，可達成快速造景及便利澆水蓄水等功能。