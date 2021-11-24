在美國政府官員稍早坦承，他們無法解釋出現的種種幽浮（UFO）現象，而相關報告值得研究，甚至幽浮可能威脅國家安全後，五角大廈周二宣布，將成立新專案小組，以簡化收集和分析幽浮情報的流程。
據CNN新聞網和《紐約郵報》（New York Post）24日報導，五角大廈說，將成立跨軍種與其他政府機構的專案小組，也就是「空中物體辨識與管理同步小組（Airborne Object Identification and Management Synchronization Group，AOIMSG）」，以取代原本的「不明空中現象專案小組」（UAPTF）。
美國國家情報總監辦公室（ODNI）今年6月公布各方期待已久的幽浮報告，檢視了144宗不明空中現象案例，但調查人員只能解釋其中1個案例。他們認為，在這宗案例中沒有證據顯示，它和外星人，或是中俄重大的技術發展有關。而美國官員證實，自從2004年起，他們就接獲幽浮通報，其中甚至有人說，一些不明飛行物時速高達43,000英里（約69,202公里）。
多年來，不明空中現象不斷引發華府內部爭議，除了五角大廈的官僚角力外，還有美國會施壓，各方都在爭論，要多認真看待這些報告。然而，美國政府公開這些報告顯示，過了這麼久，它終於要認真面對這些所謂的「邊緣」問題。
至今除了海軍外，美國沒有任何一個軍種像他們這樣，記載並分析這些不明空中現象。事實上，公開報告中的144宗案例，多數都是由海軍飛行員通報的。
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