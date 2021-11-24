不明空中現象（UAP）

在美國政府官員稍早坦承，他們無法解釋出現的種種幽浮（UFO）現象，而相關報告值得研究，甚至幽浮可能威脅國家安全後，五角大廈周二宣布，將成立新專案小組，以簡化收集和分析幽浮情報的流程。

據CNN新聞網和《紐約郵報》（New York Post）24日報導，五角大廈說，將成立跨軍種與其他政府機構的專案小組，也就是「空中物體辨識與管理同步小組（Airborne Object Identification and Management Synchronization Group，AOIMSG）」，以取代原本的「不明空中現象專案小組」（UAPTF）。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）今年6月公布各方期待已久的幽浮報告，檢視了144宗不明空中現象案例，但調查人員只能解釋其中1個案例。他們認為，在這宗案例中沒有證據顯示，它和外星人，或是中俄重大的技術發展有關。而美國官員證實，自從2004年起，他們就接獲幽浮通報，其中甚至有人說，一些不明飛行物時速高達43,000英里（約69,202公里）。

The US Department of Defense announced its plans to streamline the collection and analysis of UFO reports across the government, following the government's acknowledgment earlier this year that these are worth studying, may pose a national security threat https://t.co/4ba4akme1Y — CNN Philippines (@cnnphilippines) November 24, 2021

多年來，不明空中現象不斷引發華府內部爭議，除了五角大廈的官僚角力外，還有美國會施壓，各方都在爭論，要多認真看待這些報告。然而，美國政府公開這些報告顯示，過了這麼久，它終於要認真面對這些所謂的「邊緣」問題。

至今除了海軍外，美國沒有任何一個軍種像他們這樣，記載並分析這些不明空中現象。事實上，公開報告中的144宗案例，多數都是由海軍飛行員通報的。