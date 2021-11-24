頭份市公所菁採茶歌節寫生比賽，24日在頭份市公所舉行頒獎典禮。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所舉辦「2021頭份菁採茶歌節」後花園寫生比賽，24日在頭份市公所三樓客家藝文館舉行頒獎，30位經評選獲獎的參賽者及家長歡喜出席頒獎典禮。頭份第1屆菁採茶歌節日前舉行，遊客來自全台各地。由導覽老師的帶領認識後花園的開墾故事，還帶回了自己親手採摘、揉捻、製作的茶葉，直呼下次還要再參加。

頭份市公所舉辦菁採茶歌節，並安排後花園寫生比賽，分為高中組、國中組、國小高年級組、國小中年級組、國小低年級組，場地包括了日新茶園、大同寺、楓林吊橋等處，吸引不少同學及家長一同參加。經主辦單位邀請的專業老師評選過後，在今天準備獎狀及禮券來鼓勵畫出頭份後花園之美的同學們。

頭份市長羅雪珠表示，每一位參賽者的作品都非常特別、非常漂亮，因為這是全家人聚在一起，在頭份後花園共同留下的回憶跟作品。她聽到很多人都希望明年繼續辦，公所也會積極爭取經費，讓更多市民、更多遊客漫步在頭份後花園，欣賞頭份之美。

頭份市公所首屆後花園寫生比賽，除了頭份在地學子之外，也有遠從桃園、台中來到頭份後花園參賽的學生及家長。得獎人除了獎狀之外 前三名各獲得禮券2000元、1500元、1000元，優勝則獲得500元禮券。