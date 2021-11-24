鑑於障礙者受限語言或身體障礙，處理身後遺囑事宜，法務部已規劃研修民法遺囑規定，將增訂障礙者可以透過通譯方式，包括口譯、手語、點字等，協助其可以為公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑及口授遺囑，保障障礙者處理遺囑權益。

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭表示，法務部為落實「身心障礙者權利公約」及「障礙者近用司法之國際原則與指引」，確保障礙者的司法近用權，首度將手語融入民法宣導短片中，在「民法意定監護」、「調降成年年齡」及「親屬繼承編-完整版」宣導動畫中置入手語畫面，使障礙者透過容易理解之方式瞭解與自身權益相關的法律訊息。

鍾瑞蘭說，法務部目前已著手規劃研修民法遺囑規定，將增加對障礙者的協助機制，例如遺囑人如不通曉國語，或因聽覺、聲音、語言功能障礙而無法陳述或口授時，增訂遺囑人得透過通譯（例如口譯、手語、點字等），以使其亦得為公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑及口授遺囑，保障障礙者權益，落實民法前人人平等之基本原則。

鍾瑞蘭說，民法是對民眾生活關係最為密切的一部法律，所以站在障礙者的角度，瞭解他們的需求，繼續建構友善溫暖的民法，是法務部責無旁貸的責任。法務部會繼續努力，營造無障礙之法制制度，照顧每一位需要幫助的人。