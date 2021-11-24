台南胡麻季產業文化活動西港場12月4、5日將在西港後營倉庫舉辦，現場將提供麻油雞、麻油麵線、麻油煎蛋、芝麻霜淇淋、芝麻包子等美食免費品嘗；西港區農會今天也推出麻油雞料理包新產品，搶攻即食市場，只需要簡單加熱一下，加入高麗菜等配菜，就是一道美味料理。

搶攻即食市場，西港農會推麻油雞料理包。(劉秀芬攝)

台南市胡麻產量占全台8成，其中西港栽種面積今年約有280公頃，西港農會每年與農友契作保價收購，製成加工品出售，其中胡麻油連續15年獲台灣農漁會百大精品獎。

為推廣在地麻油，西港區農會今年研發麻油雞料理包，採用西港胡麻油與台灣土雞肉、薑片，委由在地合格工廠代工；農會總幹事陳月英表示，市面上有很多麻油雞料理包，其中許多都是使用進口麻油，西港農會的胡麻油是與在地農友契作，通過ISO-20000認證，品質更有保障，現在料理包嘗鮮價只要199元。

西港區長林耿漢也大力推薦西港農會麻油雞料理包，林耿漢說，本土胡麻成本就比進口貴好幾倍，品質及香氣不是進口胡麻可以比擬，他也去過代工工廠參觀，生產過程、安全衛生都有保障。

西港區農會表示，除了推出新產品，今年受疫情影響，民眾無法出國品嘗到各國的異國料理，因此今年胡麻節市集特別找來韓國辣炒年糕、日本章魚燒、印度拉茶及泰式椒麻雞等異國料理與在地「麻油雞」料理PK。

胡麻節兩天活動除了有熱鬧活動、青農市集，購買農會產品滿500元送摸彩券，滿千元送熱拿鐵、DIY券，遊客還可參觀胡麻榨油、芝麻糖製作過程，胡麻嫂故事館也有專人解說導覽，是認識胡麻產業、採購優惠商品的好機會。