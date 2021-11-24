氣質女星陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》成為國民女神，天生麗質的陳妍希儘管已升格當媽，仍保有一張高顏值和纖瘦身材，她昨（23日）則在微博發美照並PO心靈雞湯文，其中一張是陳妍希辣穿貼身禮服照，讓她美胸、蠻腰的S曲線全都露，畫面辣到不科學。

照片中，陳妍希美穿白色抹胸長禮服，貼身設計讓她美胸、蠻腰的S曲線全都露，放下一頭長髮的她，舉手投足相當氣質，陳妍希完全看不出是一個孩子的媽，而陳妍希不只能駕馭性感，甜美風她也完全不衝突，陳妍希不論是俏皮手拿糖葫蘆遮眼，頭綁兩條辮子都毫無違和感，陳妍希38歲的絕佳狀態讓外界看傻眼。

陳妍希狀態極佳，看不出是一個孩子的媽。（圖／取材自陳妍希微博）

陳妍希38歲的絕佳狀態讓外界看傻眼。（圖／取材自陳妍希微博）

同時，陳妍希也針對歲末年終有感寫下：「做到了很多，沒做到的也很多，但不管怎樣，都拍拍自己，有認真的好好地度過這一年，沒有的話啊，明年又是新的一年」，最後並標記：「#2021年只剩10%」，網友也紛紛留言：「要做一個幸福又快樂的人」、「認真過好每一年」，還有人藉此敲碗陳妍希多接戲、開見面會。

其實，陳妍希不只是美魔女一枚，她還是幸福人妻代表，陳妍希雖然和大陸小生陳曉都對家庭生活低調，不過小倆口偶爾也會在網上曬恩愛，尤其陳妍希生日時，陳曉事後也轉發並放閃寫下：「老婆生日快樂，健康，平安，快樂」，逗得陳妍希甜回：「如此實在又低調的祝福，老婆聽了很是感動」，小倆口難得在網上公開放閃，一曬恩愛就閃瞎眾人。