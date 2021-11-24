群創宣布獨家首創「浮空影像智慧音箱」獲國家級最高殊榮第30屆「台灣精品銀質獎」肯定。另四項創新技術產品同時亦獲得「台灣精品獎」標章殊榮，群創已連續締造16年獲獎佳績。

群創以「轉型再造．價值躍進」Panel Your Future為理念，針對不同場域經濟及應用推出高值化及差異化產品。隨著5G、AI發展迅速與智慧終端產品普及，此次獲銀質獎「浮空影像智慧音箱」其創新技術顛覆想像，除可控制家庭自動化系統外，更可打造影音娛樂互動模式，將搶搭智慧家居商機。此產品擁有高曲面設計(R250mm)、極窄邊框拼接屏與超高亮度設計，及搭載獨家整合顯示基板、特殊光學設計、非接觸式手勢操作等技術。未來也可結合AI科技，讓使用者可透過手勢操作與浮空影像建立最佳人機互動體驗。市場應用上，未來更可與商用場域結合，包括百貨公司、精品專櫃、賣場零售業等，以達廣告、娛樂、科技及吸睛效果。

另在四項「台灣精品獎」標章殊榮部分，「6.39吋非對稱拼接顯示器」採用全球極窄非對稱邊框LCD做拼接，其中更採用獨家最窄下邊框0.9mm卓越技術，使全屏達無縫拼接視覺極大化，並搭載144Hz刷新率，讓畫面保持更流暢、更清晰等驚艷效果，同時此創新技術更可彈性應用於折疊、滑蓋、旋轉、分拆等多元裝置，包含手機、平板或其他新型商用顯示器，搶佔消費市場先機。另「互動式液晶顯示器」透過創新特殊整合設計元件，將觸控、觸覺回饋與發聲等功能整合隱藏於屏幕後方，使得出音孔消失於顯示屏幕上，達到高屏占比、更輕、更薄，並同時兼具視、聽、觸三覺回饋功能，使人機互動性更貼近真實感受，未來將可廣泛應用於消費性電子、醫療、車用等多元場域，商機無限。

群創超前部署次世代顯示應用創新，此次「16吋240Hz miniLED高階顯示器」與「27吋300Hz miniLED電競顯示器」皆獲得「台灣精品獎」標章殊榮。其中「16吋240Hz miniLED高階顯示器」為達精緻優異的視覺觀賞體驗，採用miniLED背光顯示技術，具超高亮度(HDR1000)、高飽和、高動態範圍與高刷新率(240Hz)，且搭載1440調光分區數等，使畫質呈更細膩清晰的深層黑與高對比，營造嶄新的視覺感官體驗。此外，群創積極搶攻高階電競顯示器商機，率先業界推出「27吋300Hz miniLED電競顯示器」，將miniLED背光技術與超高刷新率QHD300Hz結合，使反應時間縮短僅達極速1毫米，順暢無殘影、高精緻畫質，且亦符合TUV低藍光護眼規範，提供電競玩家沉浸式體驗再升級。