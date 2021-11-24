近來預售屋、新成屋房頻創新高，老宅也很搶手！桃園大溪老街屋齡百年透天由大溪在地人以總價2800萬元買下，創下了桃園今年最老的住宅交易，桃園區廣文街也有一棟96年透天以2250萬元成交，由於老宅多具有坐落黃金地段、具店效、享老屋重建紅利優勢，桃園今年已有86件年過半百的老宅交易。

根據台灣房屋統計，今年桃園前三季就有86件屋齡超過50年的老宅交易，其中46件總價破千萬元，含金量高的半百老宅多具有位於熱鬧市中心、休閒黃金地段的地理位置；具有店面效益，使其行情不受屋齡過老影響；同時，老宅多半符合危老重建的條件，開發強度高，且熱鬧商圈土地稀少，讓投資人更願意高價卡位，讓老宅的房價愈陳愈香。

台灣房屋大溪中正直營店店長謝仲樵表示，大溪和平路的百年老店，成為桃園最老住宅交易案，主因大溪和平路就是桃園最夯的旅遊景點大溪老街，老街的仿巴洛克式建築獨樹一格，華麗的牌樓立面與一排排洗石子牌坊，周邊還可串聯李騰芳古宅、大溪橋、武德殿文化古蹟及木藝生態博物館等旅遊景點，吸引大批遊客。

目前和平老街上店租行情每月約3~4萬元左右，該筆交易總價2800萬元，估計投報率約1.2～1.7％，在地商家購入自用，以老街店面的稀缺性和高店效，在疫後人潮回流，帶來的經濟效益將更勝投報率。