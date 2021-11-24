主要原料PTA、EG價格上漲，帶動加工絲、瓶用酯粒報價同步走高，力麗(1444)副總陳漢卿24日在法說會上表示，產品報價上漲、加上越南疫情激勵轉單增加、印尼廠產能利用率提升，預期今年的毛利率及獲利能力雙升，都會比去年有明顯的成長。

力麗累計今年前三季的毛利率11.62％，比去年同期的2.64％，提升了近9個百分點。前三季的稅後淨利1.94億元，也較去年同期的虧損4.06億元，已轉虧為盈。

陳漢卿指出，主要產項加工絲、瓶用粒等產品，第四季的價格維持在高檔，加上手中訂單能見度已看到年底。且，印尼廠運作產能利用率達8、9成以上，今年第四季營運成長動能仍強。

根據力麗統計，累計今年1-10月，產項中的加工絲銷售量已比去年同期增加9.04％、工塑粒銷售量年成長22.52％、瓶用粒銷量年增加4.71％、POY原絲銷售量年成長37.61％。

由於全球品牌服飾廠、主要下游客戶日益提升環保材質、差異性的比例，力麗指出，未來將持續擴充環保產品生產量、增設特殊粒紡線。

另外，為提升產品價質及毛利，陳漢卿表示，將強化電子材料事業部，擴大化纖產品與3C產品及電動車材的異業合作開發。

力麗已在2021年9月成立了「電子材料事業處」，專責研發將聚酯纖維 運用在環保回收、3C電子等產品上。聚酯纖維應用於電子材料上，其中產項之一的環保聚酯原抽色紗線Ecoya，已打進蘋果AirPodsMax等產品供應鏈。

另外，力麗也與品牌合作，提供亞馬遜電子書 Amazon Kindle Oasis專用防水布面款保護套。

看好東南亞紡纖供應鏈成長前景，以及當地關稅優惠，力麗也將擴充印尼廠產能；力麗指出，除建立印尼假撚生產工廠，更將擴大生產線就地供應，紗、織、染一貫化，並尋求印尼廠跨業合作。