日本人氣組合「w-inds.」今（24日）推出全新原創專輯《20XX “We are”》，邀請師兄「DA PUMP」以及師弟「Lead」合作〈The Christmas Song（feat. DA PUMP ＆ Lead）〉一曲，揭開2021年聖誕節序幕。

主唱慶太回憶出道當時，就是擔任前輩「DA PUMP」的演唱會熱場嘉賓，而他們的首次巡迴演唱會，則是由「Lead」扛下熱場重任，因此在出道20週年這個值得慶祝的時刻，當然要請師兄師弟來同樂，而且因為現在大家還是受到疫情影響所苦，希望透過這首充滿正向的歌曲，帶給大家些許溫暖。該曲由由橘慶太所創作、歌詞由各團譜寫，完成這首溫馨又熱鬧的聖誕歌，同時也是要提前送給所有歌迷的聖誕禮物。

提到新專輯，涼平則說是充滿挑戰性的專輯，他開口唱歌的部分變多，以「w-inds.」而言歌曲的世界觀也和以往截然不同，歌曲都相當符合「現在」這個時代；專輯中所收錄的〈Little〉一曲，則是他們轉換型態後，主唱橘慶太想獻給所有歌迷的作品，他表示「任誰都有的小確幸，慢慢收集後進而變成更大的幸福」，這也是「w-inds.」出道20年一路跌跌撞撞的心聲，2人透過影片宣布台壓版專輯發行之外，更強調之後有機會想帶著這張專輯前去台灣開演唱會，並呼喊：「請大家一定要等我們喔！」

《20XX “We are”》CD＋DVD初回限定盤，台壓版與日本零時差同步上市，台壓版獨家隨專輯附贈「w-inds.台灣獨家限定資料夾」1份之外，唱片公司更為廣大歌迷爭取w-inds.的「親筆簽名資料夾」，只要購買台壓版專輯，皆內附「成員親筆簽名資料夾」抽選券1張，預計在下月16日橘慶太生日當天抽出10組幸運中獎序號，詳情請洽Welcome Music官方臉書。