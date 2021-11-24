法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天訪問印尼時表示，法國明年就任歐盟輪值主席國後，印太地區將成為優先要務。

路透社報導，勒德里安表示，法國希望成為印太地區和歐洲國家的「中間人」，與印太的戰略合作是法國擔任歐盟輪值主席國的優先事項之一。

勒德里安透過口譯人員在記者會上說：「這項承諾的核心是我們對印太地區的願景：自由開放、法治為本與尊重各國主權。」

法國9月失去與澳洲的軍購協議。勒德里安透過此次出訪展開攻勢，致力強化與亞洲的關係。

他還表示，法國已同意對印尼能源轉型計畫投資5億歐元（約新台幣156億元），但未進一步透露相關細節。

勒德里安今天先後與印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）、外交部長勒特諾（Retno Marsudi）會晤，預計稍晚還將會見總統佐科威（Joko Widodo）。