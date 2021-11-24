立法院財政委員會明日將審查《使用牌照稅法》主要修正重點，延長授權地方政府免徵電動汽車、電動機車期限至2025年12月31日。

此外，刪除滯納金加徵基準及繳納期間屆滿30日仍未繳清稅款者移送強制執行的規定，回歸依《稅捐稽徵法》第20條規定辦理。財政部預期將有利減碳、帶動企業發展、增加就業人口，也順應國際支持綠能車輛發展趨勢。

值得注意的是，立委李貴敏提案，增訂孩童的扶養監護人父母其中一人，並領有駕駛執照者，以1輛自用小客車限額免徵使用牌照稅。

財政部回應，影響生育的因素很多，鼓勵國人生養，政府對生育及幼兒友提供適切的稅捐減免及育兒津貼補助。假使孩童的扶養人、監護人或者父母所有的自用小客車擇一免徵使用牌照稅，容易產生認定爭議，而且使用牌照稅是地方主要稅收之一，為避免影響地方財源與施政，建議保持現狀。

立委羅致政則提案修正，強制拍賣程序取得車輛所有權者，無須償還欠稅及罰鍰即可辦理過戶竟規定。財政部說明，為確保欠稅及罰鍰徵起，《使用牌照稅法》12條第2項規定，交通工具未繳清清使用牌照稅，不得辦理過戶，現行未繳清欠費與罰鍰不得辦理車輛過戶的法規，還有《公路法》75堤等規定，假使只有《使用牌照稅》僅在使用牌照稅法針對強制拍賣案件增訂排除稅捐保全適用規定，將致欠繳使用牌照稅無法受償；且相較於一般買賣取得所有權，須繳清欠稅及罰鍰始得辦理過戶登記，顯失公平。