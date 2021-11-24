疫情導致國境管制，飯店業龍頭晶華酒店董事長今日罕見說出重話，他認為嚴格的防疫管制導致觀光產業被犧牲，或許是值得的，但仍希望看見並獲得政府長期的配套措施協助，強調台灣可能淪為全球最後開放邊境的國家，政府應正常化核發商務簽證，除帶動國際觀光飯店復甦，也避免商務客長期流失，不要等到經濟出問題才開放。

晶華酒店今日舉行年終記者會，雖然走過疫情最艱鉅時刻，大家看到熱滾滾的餐廳，但沒有想到雙北許多飯店的房間整個都是空的，「因為台灣的邊境管制與檢疫是全世界最嚴格的！」，觀光產業值得為「防疫＋0」犧牲，但政府需要配套的，來幫助產業度過一整年，雖然慢慢走出陰霾，但其實今年比去年還要差。

潘思亮表示，不管國內疫情好壞，國際觀光產業一樣都在衰退，因為只要邊境管制嚴格，就會長期如此，政府應該要把國際觀光產業跟其他紓困產業完全切割，尤其商務簽證應該要儘快正常化，也呼籲駐外使館要正常發出商務簽證。

潘思亮表示，政府要超前部署，不要等到當經濟開始出問題才做開放，如果這些外國商務客願意遵從台灣14天的隔離政策，給台灣外匯收入及訂單，沒有理由拒絕，趕快開放給這些對台灣經濟有幫助的商務人士，讓他們快點進來，恢復正常商務活動，否則到時候這些訂單都被其他國家搶走，就來不及了。