3日中午接近12點左右，員林光明街商圈銀櫃KTV一名男子瘋狂怒吼，嘴裡咒罵還推倒路邊機車，一路推倒共19部，附近民眾見狀趕緊報警。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

到底有多醉，23日中午彰化縣員林市三民街一家KTV前停有數十輛機車，突然被一名黑衣男子撂倒，情緒高漲瘋狂咒罵看似與機車在對話，附近民眾害怕報案通知警方，警方到場隨即壓制男子，男子醉醺醺的表示，因為他坐在路邊看機車，覺得它們在嘲笑我，才想教訓它們，事後男子遭警方依毀損罪移送法辦。

23日中午接近12點左右，員林光明街商圈銀櫃KTV一名男子瘋狂怒吼，嘴裡咒罵還推倒路邊機車，一陸推倒共19部，附近民眾見狀趕緊報警，有民眾說KTV前酒醉見怪不怪，但推倒機車還是頭一遭，可能是男子壓力太大。

員林警分局副分局長許平海表示，警方獲報到場後，隨即逮捕壓制現年53歲的吳姓男子，但吳男在現場忿忿不平，因此使用強制力將男子壓制，男子供稱是因為失業找工作不順，幾杯黃湯下肚後獨自蹲坐在路旁，覺得旁邊的機車在嘲笑他，一時奮起才推倒它們。

許平海說，吳男經過警方酒測發現酒測值達0.58，共有19部機車遭受坡及，已經通知所有車主，其中有5人表示將提告，訊後也依毀損罪將吳男移送法辦。

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