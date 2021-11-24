張禹宣追查發現立法院副院長蔡其昌曾擔任「建新國際」獨立董事。（摘自臉書粉絲頁《元禹宙》）

張禹宣指出蔡其昌在民國97年6月前後仍就職董事，持有高達39895349股，當時標記身分還是立法委員。（摘自臉書粉絲頁《元禹宙》）

建新公司獨董持股狀況 (蔡其昌辦公室提供)

顏寬恒投入立委補選後，包括其房產、大甲鎮瀾宮、父親顏清標、四叔顏清山等接連遭受抄家式檢視，綠營近日更聯手名嘴猛攻碼頭標案。顏寬恒發言人張禹宣發覺事有蹊蹺，今日透過臉書發文直指「立院副院長蔡其昌搶標不成、挾怨報復。」對此蔡其昌辦公室駁斥烏龍爆料「不道歉就告到底！」

台中港腹地廣大，港區總面積為1萬1285公頃，全境橫跨龍井、梧棲、清水。其中龍井為台中市立委第二選區，目前正進行立委補選；梧棲、清水則為台中市立委第一選區，現任區域立委為民進黨籍的立法院副院長蔡其昌。

由於台中港105號碼頭標案連日遭綠營聯手名嘴猛攻，電視台記者出身的張禹宣發覺事有蹊蹺，經過追查比對發現「擋到民進黨財路」。

張禹宣今日透過「元禹宙」臉書粉絲頁發文表示，連日民進黨猛攻顏寬恒質詢台中港105號碼頭案，甚至上綱到謀取家族暴利。實情是成豐倉儲標下台中港105號碼頭的經營權後，擋到民進黨財路、挾怨報復，而事主就是民進黨的立院副院長蔡其昌。

張禹宣透露，當年台中港105號碼頭案，欲爭取經營的廠商很多，其中一間是「建新國際」(安順母公司、由台通借投)，而建新公司的獨董就是蔡其昌。「各位民進黨的朋友、周玉蔻女士，你知道你們的迴力鏢打到了自己人嗎？這其實是一個『搶標不成、狹怨報復』的故事。」

張禹宣指出，蔡其昌在重大資訊觀測站所揭露，在民國97年6月前後仍就職董事，持有高達39895349股，當時標記身分還是立法委員，更扯的是，蔡其昌在2012年不顧身為建新國際前董事與前獨立董事的身份，在選舉時收受建新國際50萬政治獻金。

張禹宣表示，如果說顏寬恒的家族親戚得標台中港105號碼頭的經營權是沒有利益迴避，那民進黨的朋友與周玉蔻女士，你們怎麼評論蔡其昌曾擔任董事與獨董的公司去競標105號碼頭？

張禹宣說，如果顏寬恒的家族親戚做合法生意都可以被抹黑成利益輸送，那民進黨的朋友與周玉蔻女士，你們怎麼評論蔡其昌赤裸裸的收受建新國際50萬政治獻金的事？

張禹宣預告，這個故事還沒完，台中港的碼頭很多，蔡其昌還有沒有插手其他碼頭的經營權？過程中有沒有在立院公然透過質詢或是凍結預算等方式護航「建新國際」？這是一個搶標不成、狹怨報復，但偏偏迴力鏢又打到自己身上的故事，故事還沒完，下集待續。

蔡其昌辦公室對此回應，2008年蔡其昌落選，時受聘擔任建新國際獨立董事，為散戶小股東監督公司營運。蔡其昌2012年再次當選立法委員，即不再接受續聘。擔任獨立董事期間，蔡其昌為維持獨立性，沒有持有任何建新國際的股票(如公開資訊觀測站所示)。

針對其烏龍爆料內容，蔡其昌已委由律師提告，絕不縱容！另所有公司對蔡其昌的政治獻金都依法合法申報。蔡其昌在擔任立法委員期間，也從未有任何與顏寬恆先生一樣的和自己利益有關護航行為或提案、發言。