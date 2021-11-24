苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及停車場新建工程，結構體鋼構工程已近完工，達成階段性的工程目標，公所根據傳統習俗，於24日上午舉行上梁典禮，預計明年9月將可全部完工，將帶給後龍鎮最新地標及洽公環境。

24日的上梁典禮是由後龍鎮鎮長朱秋隆主持，包括立法委員陳超明、前縣長劉政鴻、及多名苗栗縣議員、後龍鎮民代表、里長等參與，現場有祥獅獻瑞帶來熱鬧非凡的精彩表演，為新建大樓祈求好運，整個典禮儀式隆重且氣氛熱烈，並在朱秋隆帶領下，與賓客共同祝禱焚香祈福，祈求工程平安順利完成，共同見證工程達到重要的里程碑。

後龍鎮公所新建大樓24日上午舉行上梁典禮。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮公所原有辦公廳舍建於1981年，已使用將近40年，雖然挺過數次地震，但已造成既有結構的脆化及弱化，2018年更被評為危險建築物急須拆除重建，為興建新的公所及鎮民代表會辦公大樓，同時解決周邊區域停車位不足的問題，在朱秋隆積極的規劃及立委陳超明的協助下，成功爭取到前瞻計畫補助經費，包括內政部補助8000萬元、交通部公路總局補助8223萬9000元，工程已於2020年9月19日正式開工，預計將於2022年9月完成包括前方停車空間的全部工程施工，總工程費達3億1千萬元。

未來公所及代表會新的辦公大樓建物總樓地板面積約8155.86平方公尺，總佔地約5187平方公尺，是地上4層及地下1層的建築物，地下1層為停車場，1到3樓為辦公大樓，4樓為可容納約300人的大型視廳活動中心，是具有多功能的行政大樓，原有鎮公所大樓拆除後將興建成為可供多目標使用的停車及遊憩空間。

朱秋隆表示，在公所有限的資源下，規劃興建新的辦公大樓實屬不易，為達到資源的有效整合，必須預先將未來地上建築物、地下停車場及外側廣場空間合併提出多目標規劃，透過不停的在各機關之間奔波及協調，將之整合為一整體性計畫，始得順利發包執行，而今天在各界的幫助下，能看到工程順利完成結構體的施工，內心感動萬分。未來工程完工後，將可提供民眾更友善的洽公環境，不僅能提升對鄉親的服務品質，同時亦可舒解市中心民眾的停車需求。

新行政大樓由陳賢秋建築師事務所規劃設計監造，由金樹營造股份有限公司承包施工，整體建築之規劃以友善洽公及辦公空間為目標，融入綠建築概念與智慧停車設備，在外觀設計上呈現後龍鎮丘陵起伏，海岸蜿蜒，水脈成網，阡陌縱橫的意象，展現以自然共生息的指標建築，後龍鎮長朱秋隆表示，新的主體建築以節省能源為目標，實踐綠色理念，完工後將成為後龍鎮的特色地標建築物，期望新辦公大樓不僅能提供民眾更好的服務品質，更希望這棟地標建築能凝聚鎮民在地意識及認同感，提升後龍鎮的能見度。