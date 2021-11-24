日本《產經新聞》24日報導，中國大陸海軍的2艘071型船塢登陸艦，本月中旬曾於台灣東部外海進行兩棲作戰演練；該報指出，雖然台灣東部沿岸大多不適合進行兩棲登陸，但中國大陸可能有意利用花蓮的礫石灘地形，突擊對台灣至關重要的佳山基地。

根據報導，兩艘隸屬於東海艦隊的071型船塢登陸艦，14日前後通過台灣和與那國島之間的航道，進入花蓮外海，並於該海域進行演習，不過詳細內容不明。《產經新聞》表示，雖然與那國島上駐有日本陸上自衛隊「與那國沿岸監視隊」，但當時防衛省統合幕僚監部卻未如往常一般，公開上述2艦的監控資料。

台灣和日本國防關係人士告訴《產經新聞》，由於台灣東部地形多斷崖，不適合採取兩棲作戰，中國大陸一般計畫於台灣西部進行登陸，因此其兩棲艦艇於台灣東部海域進行演練的情況「極為罕見」；不過《產經新聞》指出，花蓮擁有長約10公里的礫石灘，中國大陸可能有意藉此突襲當地的佳山基地，因為該基地能抵禦重火力打擊，是台灣戰力保存計畫中的關鍵據點。

2020年8月首艘075型兩棲突擊艦「海南號」進行海試時，中國大陸媒體還曾嗆聲宜蘭守軍；雖然其當時點名身為新訓單位的153旅出了大糗，但也顯示在大陸遠程武力投射能力不斷增強下，以往壓力相對較低的台灣東部正面臨威脅。國軍近年已多次於東部進行反灘反擊作戰等演練，避免戰力保存要地反而成為防禦弱點。