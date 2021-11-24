為了翻轉偏鄉教育，六龜高中將科工館搬上山！高雄市六龜高中與國立科學工藝博物館合作簽署MOU，由六龜高中募款籌資規劃，中美嘉吉公司贊助，將科工館最夯的奈米展覽系列「看不見的尺度－奈米特展」搬到六龜高中策展1個月，校方未來將邀請鄰近偏鄉學校參觀，讓學生們一圓科學夢。

「看不見的尺度－奈米特展」搬到六龜高中策展1個月，校方未來將邀請鄰近偏鄉學校參觀，讓學生們一圓科學夢。（高雄市教育局提供／林雅惠傳真）

六龜高中表示，全校學生除配合課程進入展區上課外，學校5位自然老師也共同設計自然科學體驗遊戲，未來將邀請同屬偏遠地區的茂林、桃源區及六龜區共10多所國中、國小、幼兒園，讓超過500多位學生科學圓夢，在六龜高中參觀奈米特展、體驗科學遊戲，翻轉偏鄉讓教育不再弱勢。

國立科學工藝博物館館長陳訓祥今日也偕同近10位館方同仁，特地來到六龜高中為學生做特展介紹，陳訓祥說，科工館一直希望讓更多的偏鄉學生體驗各類科學活動，除了用交通車把學生接到科工館，其實，把科學儀器設備送進偏鄉進行長期策展更是一個好的模式，也是很值得推廣的模式。

在會場擔任志工的高中一年級學生楊紜甄說，雖然在課本中讀過奈米相關知識，但是從未如此近距離操作，而且在引導陪伴幼兒園小朋友體驗遊戲時，可以感受他們的開心，覺得這個展覽到達偏鄉很有意義。

高三的蓓臻說，國小時期時就玩過奈米相關小遊戲，不過這次活動讓她更加了解關於奈米相關的事務，沒想到在六龜高中就能接觸到科工館的展覽，令人興奮。

六龜高中校長梁華蓁表示，這次特展1年半前學校就開始和科工館洽談，但因所需經費不少，接觸幾所企業爭取贊助都沒下文，沒想到中美嘉吉公司慷慨全力贊助，高雄客運公司也承諾以最優惠價格協助接送15所學校師生，超過500多人的科學之旅就此圓夢。

此次奈米特展透過豐富有趣的互動單元，展出包含「磁性流體」、「奈米隔熱塗料」、「奈米碳管拼拼看」、「靜電力與重力的拔河」、「蓮葉效應-彈珠檯」，以機械式互動展品為主軸，例如奈米隔熱塗料展示是讓學生現場感受3種玻璃的透光性及隔熱度，同時了解這類隔熱塗料的用途，而蓮葉效應機器則是模擬水及蓮葉上的奈米級纖毛，呈現蓮葉的特殊現象。