在那斯達克隔夜收黑之下，港股上午震盪，午後一度彈高近200點，收盤時漲幅收窄。

周三香港恆生指數收漲33.92點或0.14%，為24685.50點。國企股(H股)跌32.85點或0.37%，為8794.82點。

科技指數跌0.50%。騰訊跌1.95%，為連五跌。美團午後倒升，收漲3.0%，為大型科技股單獨上升的個股；美團將在周五公佈業績。

公用事業股為領漲最多板塊，漲2.6%。電力股普遍上揚。華潤電力、中國電力、中廣核新能源皆漲逾5%。中國證監會正在制定資本市場支持碳中和目標的政策策略，加大對綠色低碳企業的融資支持。

比亞迪跌1.7%。周二北京一輛比亞迪電動車在車庫傳出爆炸，比亞迪周三回應，火警及時撲滅，沒有人員傷亡，將配合相關部門進行進一步調查。

快手漲5.2%，報99.7港元。該短視頻公司周二公布上季財報，經調整虧損為48億人民幣。大和證券認為虧損較預期少，加上用戶增加，預期股價仍有五成上漲空間，而目標價仍維持在150港元。

小米跌7.1%，報19.2港元。小米公佈上季財報，營收季減11%，年增8.2%；市占率並下滑，市場也關注小米電動車發展，公司預計2024年上半量產。美銀維持小米「跑輸大盤」評級，目標價下調至18.7港元。

小鵬汽車漲10%。該公司公佈上季業績，營收年增184%，但虧損擴大到15.9億人民幣。