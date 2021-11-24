根據日媒報導，美國蘋果公司計畫在2023年將自行研發的5G數據機晶片交給全球晶圓代工龍頭台積電生產，以減少對手機晶片大廠高通的依賴。

報導指出，消息人士透露蘋果第一款為iPhone手機自行研發的5G數據機晶片將採用台積電的4奈米製程技術，目前蘋果已經使用台積電的5奈米製程來設計和測試此款5G數據機晶片。

數位消息人士並透露，除了數據機晶片，蘋果也正在研發自家數據機晶片所需的射頻（RF）和毫米波晶片，以及電源管理晶片。在最新推出的5G版iPhone手機，上述晶片都由高通供應。

消息人士表示，減少對高通的依賴，除了可降低支付給高通的費用，自行開發數據機晶片也有助於蘋果自家研發的行動處理器與台積電所生產的晶片進行整合，以提升晶片效率。

高通在上周發布業績後表示，公司對大客戶蘋果提高晶片自產率已有準備，預期當2023年版的iPhone手機推出時，高通只會供應蘋果20%的數據機晶片，而到了2024財年底，蘋果占高通的數據機晶片銷售比率將下滑至「低個位數」。

高通執行長Cristiano Amon則表示，高通也供應蘋果數據機晶片所需的射頻前端晶片，將來無論蘋果是否自產數據機晶片，高通都有機會爭取為蘋果供應射頻晶片。