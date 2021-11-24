台聚(1304)今(24)日舉辦法說明會，今年EVA全產全銷，EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂)價格更在今年10月創歷史高點，台聚累計前三季每股獲利已經達3.36元，若無意外，台聚今年營收、獲利均將挑戰新高。

台聚今年EVA全產全銷，EVA大陸新增產能陸續於第二季末釋放，加上太陽能買盤趨謹慎，原料供過於求，價格於6月開始回落，有鑑於上半年大陸裝機進度嚴重落後，大陸政府陸續推出刺激方案，PV需求自8月起大幅增溫，價格一路上揚，EVA價格在10月創歷史高點。另外，第三季東南亞受疫情再起，封城限制開工令導致生產停滯，嚴重影響鞋廠開工，帶動跨國工廠轉單因應。

台聚EVA前三季銷售量較2020年同期增加14%，台聚累計前三季每股獲利已經達3.36元，毛利率也衝上24%，今年營收、獲利均有機會挑戰新高。

細分市場上，台聚HDPE受疫情趨緩影響，內外銷防疫市場需求下降、銷售減少，前三季銷量年減少12%。LLDPE因加強爭取下游客戶，銷售量提升，前三季銷量較2020年同期增加17%。LDPE維持既有固定客戶銷售，請亞聚(1308)代工生產，年前三季銷量年減少8%。

就原料原油以及乙烯部分，副總吳銘宗表示，在產量受控制及全球需求復甦的狀況下，預估明年油價持續維持高檔，明年回到疫情前60多美元的機會不大。乙烯原部分，吳銘宗表示，今年上半年受美國極端寒流及各地工廠歲修影響，全球供應量減少，下半年大陸、韓國有新增產能，但年底到2022年上半年之間，台灣及日韓亦有工廠陸續歲修，預估乙烯供應量可能持平，新增的幅度有限。

展望2022年，吳銘宗談到，全球關注綠能，太陽能市場長期需求樂觀期待，只是短期原物料齊漲，且EVA價格創歷史高點，需關注實際裝機進度，及中、韓EVA新增產能陸續投放後之影響，還是有很多變數，故對於明年EVA市況謹慎看待。