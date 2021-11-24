由福邦證券輔導的新零售全方位解決方案服務商騰雲(6870)今日舉辦興櫃前業績發表會，預計11/26正式登上戰略新板掛牌，為第五檔於興櫃戰略新板掛牌的新創企業。

騰雲主要提升客戶體驗為核心，打造新零售產業的全方位解決方案。客戶包含海內外大型商場，服務超過萬家門店網點導入，有別於一般的系統供應商，騰雲以解決方案即服務(Solution as a Service，SolaaS)為主軸推出一站式的數位轉型服務，針對不同的行業門店進行新零售的轉型策略規劃及導入，運用物聯網、行銷科技、金融科技、大數據分析技術、人工智慧等技術，真正協助企業提供客戶OMO全消費服務體驗。

騰雲今年前三季自結營收達2.76億元，稅後淨利0.36億元，已經超越去年全年，毛利率穩定在63.37％的水準，每股盈餘為2.28元。營收組成中，以客、商、金流整合性產品平台服務占68.5％，數據分析產品及平台服務占約31％，其他產品平台租賃收入約0.5％。

董事長梁基文表示，騰雲所提供的解決方案宗旨在於協助不同的商業場域業者進行數位轉型，在疫情以來，需求不降反升，目前新零售國內外市場在物聯網、互聯網以及人工智慧的需求與日俱增，線上與線下的分野越趨模糊，OMO時代的來臨可望將軟體服務的格局推向另一個以數據為核心競爭力的階段。也因此騰雲扎根在目前穩固的客戶基礎上，今年成立騰創數析，積極攻佔海內外數據分析市場份額。騰雲目前以台北為營運及研發中心，已成功打進日本、馬來西亞及越南等海外巿場。