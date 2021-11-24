中鋼(2002)董事長翁朝棟今天表示，鋼市明年展望仍正向，在環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望再延續2年。中鋼積極轉型為高值精緻鋼廠，前三季精緻鋼品訂單量46.11萬噸，總訂單占比7.31%，高於目標4.2%。

中鋼今日舉行法說會。雖目前鋼價走疲，市場調整庫存中，中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市多頭格局未改。世界鋼鐵協會（Worldsteel）預測，明年全球鋼鐵需求量將較今年成長2.2%，至18.96億噸。

翁朝棟表示，在美中貿易戰、COVID-19後，鋼鐵需求尚未全數出籠；待疫情趨緩與各國陸續祭出基礎建設，用鋼需求回穩，對明年鋼市展望正向，目前市場樂觀預期鋼市有望再好2年。

此外，翁朝棟指出，隨著鋼廠面臨碳中和、碳稅碳費，將墊高生產成本，鋼價後市欲小不易。

中鋼今年營運可望創建廠50年新高，針對明年獲利表現，中鋼董事長翁朝棟表示，隨著全球環保規範趨嚴，認為明年度「環保成本」將提升；後市聚焦環保法規、疫情變化以及美國升息等因素。

中鋼以1個理念、2個主軸、3項核心、10項策略為營運方計，公司在強不在大，打造專精強核心競爭力，鞏固下個50年永續發展根基；並朝向高值精緻鋼廠、發展綠能產業；以台積電為師，成為鋼鐵領域的台積電。

中鋼以高值精緻鋼廠、發展綠能產業為兩大營運主軸。總經理王錫欽指出，今年前3季精緻鋼品訂單量46.11萬噸，總訂單占比7.31%，大幅優於今年度目標，營收占比為9%，毛利占比達12.83%。

中鋼公司以車用為主的超能效電磁鋼、跨世代車用鋼等八項精緻鋼品之銷售占比目標，2025年提升至10%，2030年進一步提升至占20%。

中鋼公司並深耕綠色產業，在發展離岸風電水下基礎方面，持股100%的興達海基2020年1月正式投產，現正承製沃旭大彰化離岸風場之水下基礎，今年7月完成首座100%國內產製水下基礎，目前已完製4座，大組2座。已簽約承接中能風場31座水下基礎，於10月開始產製零組件。

因應國際趨勢，中鋼已訂定短中長期減碳目標，以2018年為基準，預估2025年將減排7%，2030年減排22%，2050年達成碳中和目標。董事長翁朝棟指出，「做好ESG（環境、社會、公司治理），才有好EPS」。

中鋼指出，全球鋼市後續展望定調為「需求穩健，後市不容看淡」。整體而言，各國鋼市已由疫情中回穩，中長期趨勢看好，但短期後市暫存有不確定性。

今年來看，2021年鋼品需求維持高檔，第三季逢傳統淡季，市場修正調節，第四季審慎中穩健樂觀。國際機構目前對明年鋼市預測則為需求復甦，鋼價盤整。