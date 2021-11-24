中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓指出，蔡女士電腦斷層檢查發現右側肝臟有一顆大到17.5x12公分的巨大腫瘤，而兩側肺部可見多顆小轉移，臨床診斷已經是第四期肝癌。（馮惠宜攝）

中國附醫細胞治療中心副主任張伸吉指出，自衛福部特管辦法通過後，該院已獲核准DC-CIK的治療適應症共有8大癌別，1年半內已有59名患者接受這樣的自費治療。（馮惠宜攝）

63歲的拼布老師蔡女士原本就有B肝病史，每年定期追蹤，去年因疫情沒回診檢查，3月間突然爆瘦、食慾不振，到中國醫藥大學附設醫院檢查發現右肝有一顆17.5x12公分的巨大腫瘤，且已轉移到肺部，已是第四期肝癌，主治醫師：中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓毅然為她切除肝臟腫瘤，術後除免疫、標靶治療外，更採取DC-CIK創新細胞療法，日前回院追蹤腫瘤已完全消失。

蔡女士24日帶著自己做的拼布作品感謝中國附醫醫療團隊讓她獲得重生，她回憶得知是四期肝癌時，第一次見到鄭隆賓，醫師問她「怕不怕死？」也坦言「沒有把握，但醫師就是要救人。」這一席話讓她決定聽醫師話、拚拚看。

鄭隆賓表示，因為患者右側肝臟腫瘤相當大，加上癌細胞已轉移到肺部，手術切除風險大，採栓塞治療緩不濟急，最後決定先切除，並取腫瘤組織做細胞培養備製DC-CIK（樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞治療）製劑，術後先採免疫及標靶治療，5月底開始回輸6劑DC-CIK，7月7日完成一連串的治療，患者在11月11日回診透過電腦斷層檢查肝臟找不到復發的腫瘤，肺部轉移的小腫瘤也全部消失，等於是完全治癒。

鄭隆賓強調，四期肝癌傳統治療患者大約只能存活數個月，加上標靶治療可能可以再多活兩個月，但透過醫學科技進步，細胞治療改寫了末期癌症無法治癒的命運，蔡女士就是很好的例子。

中國附醫細胞治療中心副主任張伸吉指出，自衛福部特管辦法通過後，該院已獲核准DC-CIK的治療適應症共有肝癌、肺癌、乳癌、大腸直腸癌、胃癌、上皮性卵巢癌、食道癌與腎細胞癌等8大癌別，1年半內已有59名患者接受這樣的自費治療，在治療後三個月的追蹤結果接受DC-CIK治療的病人腫瘤控制率高達70.83 ％，更有5人是腫瘤完全消失。

張伸吉解釋DC-CIK治療是利用人體的免疫細胞中T細胞有受體可以辨識出變異的細胞，並分泌毒殺物質加以擊殺癌細胞的原理，把患者體內的免疫細胞取出到體外加強訓練再打入或輸入患者體內讓它們成為種子教官去激活體內T細胞一起變成強大的殺癌部隊，其優點是取自患者自身，療效好且幾無副作用。