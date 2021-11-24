詐騙集團花樣翻新，金門受騙案件愈來愈多，縣警局特成立「金勤區」加強與金融機構的合作，今年已成功攔阻11件420萬元，較去年的6件172萬元還好，鄉親的財產安全獲得進一步保障。

警方說明，詐騙手法推陳出新，不少鄉親蒙受重大損失，縣警局長廖高江將防詐工作列為警勤重點工作，藉由加強與金融機構之聯繫協調，強化行員落實關懷提問，建立共同打擊詐欺的機制，並特別成立「金勤區」，由專責警力負責聯繫、宣導金融機構行員辨識可疑提匯款，攔阻詐騙匯款。

警方統計，今年1到10月間，縣警局結合金融機構攔阻詐騙案11件420萬餘元，優於去年的6件172萬餘元，顯示共同打擊犯罪收到預期成效。

縣警局在今天縣府召開的11月治安會報中，特由縣府參議翁正義公開表揚10月金融機構攔阻詐欺案件有功行員，並頒發獎狀及禮券。其中，臺灣銀行金門分行行員攔阻2件29萬餘元，土地銀行金城分行行員攔阻1件16萬元。