詐騙集團花樣翻新，金門受騙案件愈來愈多，縣警局特成立「金勤區」加強與金融機構的合作，今年已成功攔阻11件420萬元，較去年的6件172萬元還好，鄉親的財產安全獲得進一步保障。
警方說明，詐騙手法推陳出新，不少鄉親蒙受重大損失，縣警局長廖高江將防詐工作列為警勤重點工作，藉由加強與金融機構之聯繫協調，強化行員落實關懷提問，建立共同打擊詐欺的機制，並特別成立「金勤區」，由專責警力負責聯繫、宣導金融機構行員辨識可疑提匯款，攔阻詐騙匯款。
警方統計，今年1到10月間，縣警局結合金融機構攔阻詐騙案11件420萬餘元，優於去年的6件172萬餘元，顯示共同打擊犯罪收到預期成效。
縣警局在今天縣府召開的11月治安會報中，特由縣府參議翁正義公開表揚10月金融機構攔阻詐欺案件有功行員，並頒發獎狀及禮券。其中，臺灣銀行金門分行行員攔阻2件29萬餘元，土地銀行金城分行行員攔阻1件16萬元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。