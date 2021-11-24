外交部111年度預算書將「協助向日本索償台籍慰安婦受害人補償費」等字眼刪除，引起國民黨立委陳以信質疑外交部對日本態度軟弱，前總統馬英九今天也透過辦公室發言，痛批外交部對日本卑躬屈膝，是對台灣慰安婦的二度傷害。對此，外交部長吳釗燮承諾，明年的外交部預算書會重新寫入「慰安婦」字眼。

立法院外交國防委員會今天審查111年度外交部主管預算，陳以信指出，去年該筆預算項目是「協助向日本索償各項債權及台籍慰安婦受害人補償費」，今年就把這個字眼拿掉，改成補助民間團體辦理索償活動經費。

立法院外交國防委員會今天審查111年度外交部主管預算。（楊孟立攝）

陳以信進一步指出，自己拿掉這樣的字眼，已經損傷了蔡英文總統選前對於慰安婦受害人要爭一個道歉、爭賠償的承諾，國人也感到情感上受傷害，甚至韓國媒體也報導這件事，外交部有必要說明為什麼這樣子處理。

台日協祕書長周學佑回應說，爭取台籍慰安婦尊嚴與權益是我國政府與外交部一貫立場，這個立場一直沒變，都有編相關預算。只是我們對日歷史求償議題真的非常多，包括慰安婦、台籍日本兵、郵政儲金、軍票、德國馬克等，我們只是將各個項目予以編列整合起來，真的是動機非常單純，沒有其他的政治動機。

周學佑舉例，108年我們編了60萬1千元，實際協助我們婦女救援基金會三次出國，補助了37萬餘元。109、110年都有編預算，不過因為疫情關係國際會議都停辦，沒有辦法成行，婦團沒有來外交部申請預算補助。他強調，慰安婦議題我們一直都有持續對日交涉，也都有做登記，國家立場沒有變過，未來也會繼續協助推動本案。

陳以信追問明年慰安婦這三個字眼會不會重新回到預算書？周學佑則說，要列的話也要將其他議題一併列上去；外交部長吳釗燮隨後也允諾，明年預算書會將相關議題都列上去。