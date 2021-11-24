農委會主委陳吉仲在民進黨Podcast「耳朵出遊不出油」上稱豬吃萊克多巴胺就像人平常吃保健品一樣，引發各界批評。國民黨立委江啟臣質疑，如果未來又有國際壓力，要求台灣開放養豬使用萊劑，引用陳吉仲的言論，政府要怎麼守住談判底線？

江啟臣表示，萊劑絕不是人類的保健品，因為人類吃多萊克多巴胺，會有健康上的損害，這也是國民黨反對萊豬的原因，很高興這部分跟陳吉仲有部分共識。

江啟臣也質疑，陳吉仲把飼料加萊克多巴胺，比喻是三餐加保健品，意思不就是在說，萊劑是豬的保健品？用這個比喻，是打算開放國內豬農使用「保健品」嗎？如果未來又有國際壓力，要求台灣開放養豬使用萊劑，引用陳主委的言論，政府要怎麼守住談判底線？

江啟臣認為，從國際談判角度來看，陳吉仲就是失言，從科學的角度，說萊劑是豬的保健品也絕對是散佈錯誤資訊。

江啟臣指出，國際期刊《動物科學期刊》指出，餵食萊克多巴胺會使豬隻不安定與攻擊性的行為增加，包括咬柵欄、無食咀嚼、互咬、追逐等。國際期刊《轉譯動物科學》證稱，豬隻攝取萊克多巴胺的副作用包括體溫上升、呼吸加快、肌肉顫抖等，部分豬會因熱衰竭、過度緊迫而倒下。美國農業部贊助普度大學(Purdue University)的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴。

江啟臣說，會出現這麼多副作用的保健品，陳吉仲敢吃嗎？請不要再硬拗，立即道歉並收回錯誤言論。這個政府，能讓2013年要求政府打死也要擋萊豬的陳吉仲教授，在變成陳主委之後，為開放萊豬護航，靠的其實也是「保健品」，就是「當官」，副作用就是雙標、說謊、講幹話、無條件服從黨意。