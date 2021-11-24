肺癌長年高居國人癌症之首，肺阻塞疾病也在全球十大死因中高居第三，去年全球約有300多萬人死於肺阻塞，為了喚起民眾對肺部健康的重視，高醫今年特別以「拒癌為友、讓肺延年」為主題，舉辦為期4天的肺部健康宣導活動，並呼籲重度吸菸者定期做「低劑量斷層篩檢」，以提早發現癌症即早治療。

根據世界衛生組織統計，慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻塞）在全球十大死因中高居第三，2020年約有300多萬人死於肺阻塞，在台灣肺癌長年高居國人癌症之首，肺阻塞及肺炎也都在國人十大死因之列。

高雄63歲的林高女士原本患有鼻塞、鼻過敏的症狀，但她誤信長輩的話，以為抽菸可讓鼻子暢通，沒想到抽菸上癮，30多年來每天抽一包，卻換來咳嗽不癒、呼吸困難的代價，連走路氣喘吁吁，進一步檢查發現有嚴重的肺氣腫及肺阻塞。

身為老菸槍的林高女士定期接受X光檢查，4年前右上肺意外發現約2公分的腫瘤，接受手術後，確認是肺腺癌第一期，從此開始長期門診追蹤，持續使用吸入型藥物，接受胸腔復健及戒菸治療，目前靠游泳、登山及健走增強肺活量，至今腫瘤沒有復發的跡象。

高醫肺癌團隊召集人楊志仁表示，林高女士因為定期照X光，很幸運在一次追蹤中診斷出肺腺癌，讓她及時治療，但實證醫學顯示，定期照X光追蹤並無法早期發現肺癌，往往X光可以看到的時候已是末期；國外大型臨床研究顯示，重度抽菸的病人定期做低劑量斷層篩檢可降低約20％的肺癌死亡率，是目前被證實可降低肺癌死亡率的唯一方法。

楊志仁指出，台灣肺癌學會目前建議定期做低劑量斷層檢查的族群是50至80歲、重度抽菸、持續抽菸或戒菸未滿15年的高危險群民眾，其中60到75歲最具成本效益，此外有家族史、肺病史、氡暴露、石綿暴露等民眾也可以諮詢醫師，考慮進行肺癌篩檢。

高醫胸腔內科於每年11月「世界慢性阻塞性肺病日」都會舉辦呼吸健康周活動，希望喚起民眾對肺部健康的重視。今年特別以「拒癌為友，讓肺延年」為主題，於24日展開一連4天的肺部健康宣導活動，呼籲老菸槍戒菸要趁早。