美國國務院近日公布的「領導人民主峰會」受邀名單中包括台灣。大陸外交部發言人趙立堅今天（24日）在例行記者會中回應，台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位；美國為「台獨」勢力搭台，只會讓自己下不來台，與「台獨」一起玩火，終將引火燒身。

趙立堅表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加「領導人民主峰會」，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。

趙立堅強掉，台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位，我們嚴正敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力提供任何講台，停止為「台獨」勢力張目。為「台獨」勢力搭台，只會讓自己下不來台，與「台獨」一起玩火，終將引火燒身。

至於「領導人民主峰會」，趙立堅表示，中國已多次表明立場，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。

趙立堅批評，美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。