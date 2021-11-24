台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季即將在本週六(27日)點燃戰火，眾所矚目的聯盟開幕戰雙雄對壘，台啤英熊將在主場台北市立大學天母校區體育館迎戰高雄全家海神，趕在開季前夕，聯盟推出史上首度的總管大調查活動，廣邀各球團管理高層參加調查，結果高雄全家海神吳曉謹險勝桃園雲豹杜譽城，當選聯盟顏值擔當。

當被問到聯盟顏值擔當獎落誰家？球團高層們青菜蘿蔔各有所好，最終高雄全家海神帥哥前鋒吳曉謹以30%得票率，險勝桃園雲豹杜譽城，當選聯盟最帥男神，從高中乙組素人崛起，吳曉謹一路越級打怪，如今圓了職籃夢，面對球季即將開打，吳曉謹要用實力證明絕非只靠臉吃飯。

面對「聯盟垃圾話高手」問題時，球團高層看法卻與媒體不同，新北中信特攻老將李學林異軍突起，以41.7%的得票率擠下高雄全家海神看板球星胡瓏貿、臺中太陽隊長陳靖寰，征戰沙場多年，李學林嘴上功夫自然也不在話下。

胡瓏貿雖痛失「聯盟垃圾話高手」稱號，但有失必有得，胡瓏貿在場上打死不退的硬頸精神，已讓球團高層們留下深刻印象，以高達66.7%的得票率，比下臺南台鋼獵鷹龍弘元和臺中太陽邱柏璋，成為球團高層心中聯盟最強硬漢。

不過被問到「誰會是連第1個被趕出場的本土球員？」，球團高層們倒是和媒體有志一同，唯一指名台啤英熊「火爆浪子」周資華，繼媒體大調查拿到72.7%選票後，總管大調查再以66.7%高票凍蒜。

新北中信特攻「黑豹」阿巴西日前已在高雄海港熱身賽展現攻守兩端巨大威力，讓人見識到他的無窮潛力，連球團高層都看好阿巴西將是聯盟最強新秀熱門，得票率達54.5%。

至於SBL二連霸勁旅台啤英熊，今年進軍台灣運彩xT1聯盟，再度被球團高層們認證為爭冠眼中釘，高達80%的球團高層認為台啤英熊將是奪冠路上的最大勁敵。台啤一哥蔣淯安更風光，在單季180俱樂部、最好的球隊領袖以及年度MVP大熱門3項提問獲得最高票。

聯盟首次的總管大調查，獲得聯盟6球團高層熱烈響應，包括6隊總經理台啤英熊哈孝遠、新北中信特攻張樹人、桃園雲豹蘇翊傑、臺中太陽汪蔚傑、臺南台鋼獵鷹錢韋成、高雄全家海神王德堯以及執行長李偉誠都參與調查，但為求公平，所有提問都不能回答自家球隊或球員，否則視為無效票。