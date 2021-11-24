嘉義市北香湖公園是民眾休憩場所，目前正展出光織影舞光影藝術展，議員質詢指出園內的湖有成群鵝鴨，形成自然生態殊景，但鵝鴨的糞便撒滿地、羽毛到處飛，也造成環境衛生問題，督促市府加強環境清潔。

市議員黃大祐指出，北香湖是嘉義市最大的萬坪公園，是民眾常去運動休閒的場所，園內的湖是鴨鵝棲息的地方，鴨鵝也會上岸悠閒散步，看來十分療癒，但鴨鵝糞便撒滿地，還有鵝毛、鴨毛，造成環境衛生問題，也可能產生過敏源之虞，更擔心衍生禽流感，市府要不要改善？

黃大祐指出，湖的周邊有植栽綠籬，與人行步道區隔開來，建議市府在湖邊加設柵欄，將柵欄連結起來不要有空隙，阻止鴨鵝上岸，以維護環境清潔。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，會加強派員做好清潔工作，也籲請民眾勿到公園隨意放養鵝鴨或其他動物，才利於維持公園的自然生態環境。

市府建設處公園管理科長趙柏烽指出，北香湖公園裡的鴨鵝多半來自民眾利用晚上去放養，以致數量愈來愈多，目前大約有2、30隻，已請農牧科洽商農家來認領帶回飼養。

趙柏烽說，有民眾認為看鴨鵝遊湖感到很療癒，因此將會控管鴨鵝的數量不超過10隻，並在湖邊設置告示牌「請民眾勿放養、餵食鴨鵝或其他動物」，以利於公園自然生態及環境清潔。

趙柏烽說，公園每天上午、下午有委外清潔人員清掃，若接獲通報有髒亂地方，會派員清理，目前光織影舞展覽期間也都加強環境清潔。