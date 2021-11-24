遠東集團對遭陸重罰 朱立倫籲當地政府依法令給廠商公平待遇

台灣遠東集團在大陸投資事業，近日遭對岸5省市以環保、消防等違法重罰20億元。國民黨主席朱立倫上午對此表示，希望廠商遵守在地法令，被解讀跟遠東集團切割，下午受訪時強調，任何廠商在任何地方投資、設廠，都要遵守當地法令，呼籲當地政府能夠依據當地法令，給每家廠商公平待遇。

朱立倫提醒，政府有責任讓兩岸關係多一點溝通，因為更多的互動、溝通、協調可以降低很多困擾，他舉例，最近的治安事件，有要犯逃到中國大陸，應好好實施兩岸相關協定，共同努力打擊犯罪，同樣地，對廠商的權益，兩岸也可透過各種溝通，保障台商們的權益。

此外，美國將於12月9日、10日舉行首屆線上民主峰會，台灣正式獲邀，但中國大陸、俄羅斯等國未受邀。對此，朱立倫說，只要對中華民國、民主自由有利的，我們都支持；台灣需要朋友，也需要美國的支持，要透過各種會議表達堅定立場。

至於國民黨駐美代表處籌設進度，朱立倫指出，國民黨駐美代表處先遣同仁下周就會出發，今天還有國際酒會慶祝國民黨黨慶。據悉，此場國際酒會邀請在台的外媒、歐美商會、民間社會團體等參加，同時慶祝感恩節。