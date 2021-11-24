總統蔡英文10月受訪證實有美軍在台協訓，美媒《CNN》當時指出，在台美軍人數至今年初已有32人。而據《外交政策》雜誌報導，根據美國國防部資料，部署的美軍數量近期又進一步增加，共有39人，且此數字可能不包含先前傳出於台灣協訓的20多名特戰人員。對此，國防部回應，美國依照《台灣關係法》及「對台六項保證」，協助我國強化防衛能量，確保台海及區域的和平安全。

《外交政策》指出，部署於台灣的美軍數量，較前總統歐巴馬和川普時代有明顯增加，前者執政時僅約10人，後者上台後則增至約20人；而在台美軍人數穩定成長，可能代表華盛頓對台海情勢的擔憂逐漸增加。

2021年駐外美軍主要分布情形

《外交政策》引述五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）的資料，稱目前部署於台灣的美軍數量又進一步增加，包括29名陸戰隊、5名空軍、3名海軍和2名陸軍官兵，共39人；根據該中心6月的追踪數據，當時共有30名現役美軍身在台灣，其中23人為陸戰隊官兵。

《外交政策》表示，此數字可能不包含先前傳出於台灣協助部隊訓練的特戰單位，當時《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等媒體稱此任務包括約24名特戰與輔助人員；另外，派駐於台灣的五角大廈文職人員數量則未改變，維持在15人左右。

對此，國防部24日回應指出，美國依照《台灣關係法》及「對台六項保證」，協助我國強化防衛能量，確保台海及區域的和平安全，雙方有長久的安全合作關係。至於細節，國防部不做任何評論。