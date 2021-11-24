高端疫苗（6547）表示，高端新冠肺炎疫苗國際佈局多管齊下，包括巴拉圭免疫橋接臨床三期、WHO驗證保護力的臨床三期及澳洲TGA的EUA申請，目前進展都很順利，預計目標明年第一季陸續取得國際認證。此外，腸病毒疫苗也預計明年取得台灣及東南亞藥證，成為全球第一個國際採用的腸病毒疫苗。

未來展望，高端指出，今年全球新冠疫苗實際出貨量以腺病毒載體疫苗AZ為最大宗，mRNA疫苗(包含輝瑞及莫德納)居次。據聯合國兒童基金會（UNICEF）針對新冠疫苗的統計資料，明後年次單位蛋白質疫苗將成為市場主流之一。高端疫苗及Novavax所生產的蛋白質次單位疫苗，則因為安全性高及2-8度C保存條件等優勢，預計在明後年的全球市場供貨量佔到1/3以上。

高端受惠新冠疫苗取得衛福部緊急使用授權上市施打，帶動該公司掛牌3年多來首度轉盈，第三季稅後純益6.8億元，EPS3.22元；前三季EPS1.63元。

高端獲選為世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗，WHO在哥倫比亞、馬利、以及菲律賓展開團結試驗疫苗收案，目前已在三個國家，超過40個試驗中心完成4000位受試者收納，預計將為公司省下百億元的臨床費用。

高端腸病毒71型疫苗，適用於2個月以上至六歲以下嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病。公司已完成腸病毒EV71型疫苗臨床試驗，並向台灣食藥署提出新藥查驗登記。除向台灣食藥署申請新藥審查登記外，後續將會向東南亞國家之藥政法規機關提出新藥查驗登記。