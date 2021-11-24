雲林縣北港糖廠閒置20餘年，目前雲林縣政府與台糖公司聯手活化，規畫「北港文化產業園區」，內容包括打造18米遊園道路聯結民主路與文仁路，縣府24日表示此方案不僅可以活化糖廠與周邊商圈，也可紓緩北港朝天宮香盛期間的塞車情況。

北港糖廠前身為「日糖興業株式會社台灣支社」，建造於1910年已有百年歷史，停止營運後閒置已20餘年，近年來糖廠周邊陸續進駐家樂福、秀泰影城、星巴克、肯德基等國際連鎖企業，形成新商圈，地方因此強烈要求活化糖廠，以配合新商圈的發展。

縣地政處處長黃凱達表示，目前縣府已進行都市計畫整體規畫，將從糖廠門口開設1條18米道路，往西延伸聯結文仁路，往東可接民主路，目前都市計畫的主要、細部計畫已經通過，正進行市地重劃整體開發，預計明年動工。

縣文化觀光處處長陳璧君說，透過整體開發，糖廠內3排共24棟倉庫的保存用地，將由縣府主導活化。目前雲林縣政府針對北港糖廠規畫「北港文化產業園區」，已獲內政部都委會審議通過，未來將逐步進行硬體整修。

陳璧君指出，除了糖廠大門延伸至文仁路，還有北側閒置區轉化為文創藝術、觀光旅宿的發展腹地；南側保存鐵道及製糖附屬設施，規畫為製糖文化教育體驗館群，分階段陸續活化整個廠區，讓糖廠能夠與新商圈共存共榮。

縣城鄉發展處說明，此條18米道路定位為園區道路，設計主軸以人為本，有人行步道、休憩空間等設施，方便遊客入園參訪，多了1條聯外道路，也可紓緩北港朝天宮香盛期間的塞車情況。