在連四個交易日下跌之後，歐股周三早市彈升。大宗商品價格的上揚，協助抵銷了歐洲新冠疫情的悲觀情緒；然而嚴厲的防疫封鎖前景，同時也損害經濟展望。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲2.13點或0.44%，為481.31點。由於疫情惡化來得令人措手不及，以及市場對央行升息的加大預期，讓歐股在周二大跌1.28%，並且為連四跌。

石油股上漲0.9%。雖然原油價格緩慢上漲，但投資人也開始懷疑由美國帶頭的釋放戰備儲油的有效性。

追蹤了銅價上漲，礦業股漲1.2%。市場對於中國需求放緩的擔憂已經有所緩解。

義大利電信漲8.3%。媒體報導指稱，由於大股東威望迪(Vivendi)認為報價太低，美國KKR基金正在加大對義大利電信的收購力道。

法國餐飲公司Elior集團漲2.6%。該公司公布上季業績為自疫情爆發以來最佳表現，並宣布下一財年新的財測目標。

AutoStore漲5%。該挪威自動化倉儲製造商公布上季營收增加95%，但也警告供應鏈問題，將影響到未來獲利率。