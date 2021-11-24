據經濟部統計處零售業額統計顯示，2020年便利商店業營業額突破3600億，正式超車百貨業，成為綜合商品零售業中營業額最高的業種，占比達27.9%。到了2021年，便利商店業營業額再下一城，擴張到28.8%，顯示民眾對於便利商店的依賴程度進一步提升。據此，永慶房屋依據各大便利商店官方網站的門市資訊，統計雙北市便利商店營業家數前十名的路段，並統計當地的房市數據。其中，便利商店數量最多的是臺北市中山區的林森北路，共有23家超商；新北市新店區的中正路則以20家超商緊隨其後。

從上榜的十個路段來看，中和區的景平路及新莊區的中正路近一年的住宅交易分別有258件及182件，買氣相當熱絡。陳金萍說明，中和景平路及新莊中正路的共通點在於成熟的捷運系統，同時也是住宅交易熱絡的關鍵。以景平路為例，共有捷運中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四個捷運站，分別連結新店區、永和區、板橋區、新莊區以及台北市中正區等地，可謂四通八達；而新莊區中正路的交通條件也毫不遜色，從思源路口一直到新莊與龜山的交界處為止，完全與中和新蘆線重疊，造就了沿路都是捷運宅的特色。也正是因為景平路與中正路擁有這樣的交通優勢，增加了通勤的方便性，也縮小了與永和區、三重區的區位差異，吸引了許多台北市的就業人口在此置產，成為通勤族心中的宜居生活圈。

觀察上榜的十個路段，便利商店家數最多的是台北市中山區的林森北路，共有23家超商；排行次之的是新北市新店區的中正路，超商家數也達20家。陳金萍說明，中山區的林森北路不僅是便利商店店數最多的路段，同時也是台北市熱門住宅交易路段，近一年住宅交易件數達163件，平均單價58.8萬元/坪。排行第二的是新店區中正路，近一年住宅交易有108件，住宅平均單價43.2萬元/坪。觀察近一年成交資料，多數的交易物件都在屋齡20年以上，其中以三房的格局最受歡迎，總價則多介於1200至1900萬之間。