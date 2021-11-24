雲林同鄉總會長李景雄（左）24日代表該會捐贈3500條愛心智能手環，縣長張麗善（右）代為接受，加註古坑鄉的93歲長者示範佩戴。（周麗蘭攝）

愛心智能手環功能是鐵片式手環的升級版，配戴者若走失，尋獲者只要用手機掃描手環上的QR CODE（二維條碼）就能得知配戴者的資料，並聯繫到其家屬。（周麗蘭攝）

雲林縣老年人口逼近13萬人大關，老化程度排名全台第三，失智走失的案件層出不窮，中華民國雲林同鄉會24日捐贈3500條「愛心智能手環」，手環上印有QRcode，可與家屬快速聯繫，將分配全縣各公所、警局、醫院給需要的長者配戴。

雲林縣府今年起推動運用科技守護長者走失計畫，包括使用防走失手環、卡片、手錶，迄今補助376人，有4人因戴智慧手錶而被尋獲。

縣長張麗善表示，她經常接到民眾請求在她臉書協尋失蹤的長輩，最近一位是一位年長母親失蹤，幸好在虎尾高鐵站涵洞下找到，兒女尋獲的一刻喜極而泣，她也鬆一口氣。

張麗善說，雲林縣近7年來走失的高齡人口中高達4成罹患失智症，如果能即時尋獲就能挽救一條性命，她上任以來一直思考如何運用科技守護失智老人，降低照護人力需求，使親人透過監護網協助就能放心工作。

雲林同鄉總會長李景雄24日代表該會捐贈3500條愛心智能手環，功能是鐵片式手環的升級版，配戴者若走失，尋獲者只要用手機掃描手環上的QR CODE（二維條碼）就能得知配戴者的資料，並聯繫到其家屬，以及發送定位資訊。

張麗善24日幫一名93歲阿公戴上愛心智能手環，掃描二維條碼打電話，立刻就連繫到他孫子。

社會處長林文志表示，這批手環將配發給衛生局、警察局、各鄉鎮市公所、各大醫院，針對65歲以上曾走失，或經醫師診斷有失智傾向、親屬認定長者有需要等長者可免費申請。