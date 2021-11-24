因應全球節能減碳趨勢，力麗集團已訂出5年「力寶龍綠能循環經濟計畫」；力麗表示，除持續提升環保再生聚酯纖維產量，也將在2026年前，完成太陽能、固體回收燃料及風力發電廠的設施興建。

力麗將使用寶特瓶(RePETR)或PolyPlus、或 NylonPlus等回收材料，製作回收粒子經過熔融紡絲，成為可織造的紗線；再利用力寶龍回收技術將廢料再製成可使用之紗線，終端成品於市面販售。

力麗集團已在楊梅廠與彰化廠屋頂設置太陽能發電，正持續增建中；至於風力發電，力麗指出，2022-2023年，將完成風力電廠的土地取得、環境影響評估EIA及建造核准。2024-2025年開始建造及管線設置、2026年第一套風力發電開始運行。

在固體回收燃料SRF的建置，力麗指出，將與瑞曼迪斯REMONDIS合作成立「瑞曼迪斯力麗企業股份有限公司」，新建從瓶片到造粒皆使用力寶龍綠電生產的瑞曼迪斯廠。

已在今年10月廠房施工、2023年12月投產的瑞曼迪斯廠生產流程，從瓶片到造粒皆使用力寶龍綠電生產，供應輸出風力、 蒸汽、熱煤到瑞曼迪斯回收瓶片廠、最後，提供回收瓶粒至力寶龍紡絲廠生產。