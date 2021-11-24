正在KKTV跟播的小栗旬主演新劇《日本沈沒-希望之人-》描述地震災害，內容切身且規模龐大，觀眾愛看又愛罵，每集都有罵點。（以下內容含劇透）首先是在《半澤直樹》中有精采演出的香川照之在《日》劇中扮科學怪博士，第一集登場就有觀眾批「笑容太可怕」。

渡邊謙35歲的演員女兒杏在眾男星萬綠叢中一點紅，現實生活中她與不倫前夫東出昌大離婚至今約一年，而在《日》劇中她角色被疑不倫，又被觀眾批「對她本人太殘忍」。

接著是劇情中日本發生巨大地震，迫真的CG呈現地裂畫面，小栗旬演的「天海」與杏演的記者「椎名」災難片式地不斷奔跑，日媒藉專家意見指出「在地層已崩裂的巨大搖動下，人基本上已無法依自己意志跑動」。

《日本沈沒-希望之人-》中小栗旬飾演野心勃勃的環境省官員。（KKTV提供）

其後故事中小栗旬與杏在安置災民的「避難所」中暫居，又被觀眾說「來跟民眾搶糧食嗎？」觀眾雖罵不停，收視率也隨之高升不下、維持兩位數好成績，讓電視台笑呵呵。

第6集末段，已離婚的天海與椎名二人共處一室。天海並將自宅備份鑰匙交給了椎名，觀眾看到這動作已憋不住，SNS上紛紛留言「杏好可愛」「小栗與杏的縮短距離感的感覺挺好」「期待兩人今後關係！」外頭世界末日進展似乎已不太重要。