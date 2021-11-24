微風精品線上BREEZEONLINE針對「黑色購物節」首度推出限時4天最高折扣優惠，昨（23日）起至26日輸入折扣碼「BDAY」，購買BURBERRY、LOEWE、Salvatore Ferragamo、MARC JACOBS、LANVIN、alexanderwang、PORTSPURE、Miller Harris、Malin Goetz等精品可享8.4折，搭配優惠換算後還可低於7折。

ALLSAINTSCURTIS JACKET外套，原價6700元、特價4690元，7折，在BREEZEONLINE輸碼再享折扣。（微風提供）

這次推出商品包含韓星LISA、韓韶禧、泰妍穿過爆紅的alexanderwang短款絞染開衫，每件1萬3800元；明星喜愛的品牌PORTSPURE，撞色格紋針織長袖上衣原價1萬1800元、特價8200元，7 折；ALLSAINT的SCURTIS JACKET外套，原價6700元、特價4690元，在BREEZEONLINE輸碼都再享折扣。

此外，Breeze Beauty專區的經典熱銷美妝保養，也提通5折組合可搶購，集結ESTEE LAUDER、LANCOME、Kiehls的特潤賦活淡斑一次擁有組，原價1萬9900元，特價9999元，限時5折；SK-II買大送大回饋組，原價1萬5280元、特價8999元，59折。10/10 HOPE、LOCCITANE、LAURA MERCIER、YSL、HERMÈS等品牌都推出單一價下殺優惠。

Breeze Beauty特潤賦活淡斑一次擁有組，原價1萬9000元、特價9999元，5折。（微風提供）

Breeze Beauty Hermès脣膏全系列，原價2250元起，單一特價1611元，71折。（微風提供）