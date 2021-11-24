幼教工作相當不易，園所內的正式教師與教保員一直存在同工不同酬的狀況，薪資差異可高達近8000元，桃園市為體恤教保服務人員的辛勞付出，自8月起對市內公幼契約進用教保員、助理教保員人數調薪2000元。

教保員每月薪資約3.5萬元、助理教保員3.1萬元，桃園市教育局也注意到公幼教保員薪資偏低，7月20日起修正發布每人每月調薪2000元，自8月起施行，相較同在幼兒園從事教保服務工作的正式教師每月薪資約4.3萬元，薪資差距雖然從8000元縮小至6000元，但仍有6000元的差距。

「突然調漲2000元，教保員們都非常開心！」，桃園市立桃園幼兒園園長張漪萍表示，教保員上次調薪是在2018年配合全國公教人員調薪3％，市立幼兒園教學主力為教保員，以桃園幼兒園為例，有2名正式教師、6名代理教師、26名教保員，但無論是教師還是教保員，工作性質並無不同，差別僅在於進用方式不同，坦言同工不同酬的狀況的確一直存在。

張漪萍指出，教保員因已具備教師證但未通過教師徵試，只要縣市有徵試基本上教保員都會積極爭取，因此流動率大，反觀正式教師因薪資高且穩定，流動率相較沒那麼高。張說，市立幼兒園雖以教保員為教學主力，但教育部規定有幼兒園師生比為30比2，大班幼兒每班須1名正式教師帶班，近幾年只要有教保員出缺，教育局便會視情況補入教師。

教育局幼兒教育科科長余黛佳表示，公幼教保員與正式教師薪資差異高達近6000元，長期以來同工不同酬有爭議，且因應少子女化現象，外界對幼教品質要求逐漸增加，更是加重了教保服務人員的工作負擔。

教育局說，市府將建請中央調整公幼契約進用教保服務人員、社工及護理人員待遇，希望能比照軍公教人員調薪4％，以留住優秀人才並提高工作品質。