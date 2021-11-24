好市多「黑色購物節」第4波優惠商品曝光，有55吋電視、高動態行車記錄器、6克拉鑽石手鍊、氣炸鍋、防風外套、馬克杯組及平衡洗髮露等共7大項，明天(25)日將同步降價。

根據好市多App今天(24)日下午5點公布的第4波下殺品，分別為SAMSUNG 55吋CRYSTAL UHD電視、MIO測速高動態行車記錄器、6.00克拉圓形鑽石手鍊、飛利浦氣炸鍋、CK男防風軟殼外套、LE CREUSET三色馬克杯6入組、SAHOLEA植研萃淨平衡洗髮露等共7樣。

至於第4波優惠商品的實際折扣價，明(25)日將於賣場揭曉。好市多黑色購物節從22日起一連7天至28日，將祭出超過200款優惠商品，今天邁入第3天，買氣依然不減，除了禦寒商品外，今年家電類也很夯，包括下殺近1萬元的電視，受到不少消費者青睞。

黑色購物節促銷檔期，好市多全台13家門市同步舉辦，活動期間全門市將提早營業，周一至周四上午9點開始營業，周五至周日上午8點就開門，想要趁機撿便宜的民眾，可以好好把握。