針對中國大陸日前測試極音速飛彈，「The Defense Post」24日分析指出，極音速飛彈的試射的確是重大突破，但該款飛彈能否部署於戰鬥中仍有待商榷；甚至，新加坡南洋理工大學的軍事專家蔡志祥（James Char）認為，美國軍事科技還是超越大陸，這一切都是為了爭取更多預算而誇大陸武器的威脅性。

針對中國大陸在7月份驗證擁有超過5倍音速，並繞著地球飛行的極音速飛彈，美國國防機構表達濃濃的不安全感。畢竟，雖然美國、俄國與大陸都在試驗極音速滑翔載具，但還沒有任何國家取得像北京一樣的突破。

極音速武器能夠以絕對的速度與絕佳的機動性，穿透對手飛彈防禦系統。換言治，主動攻擊的一方讓對手更難攔截來襲飛彈。

法國軍事評論雜誌《國防與國際安全》（DSI）的國防戰略研究兼總編輯亨羅汀（Joseph Henrotin）表示，北京似乎已掌握與極音速有關的熱與空氣動力衝擊效應，這需要強大的演算能力。

分析引述《金融時報》報導，指稱驗證結果讓美軍事官員感到措手不及。儘管掌握的測驗過程仍很概略，但專家更想知道的是北京有沒有命中目標，或者說陸方有沒有設立目標。

美海軍日前進行靜態點火測試驗，是第一節火箭首次安裝推力向量控制系統並進行驗證。(圖/路透社)

※極音速能力大躍進

不論如何，這次驗證意味著北京取得令人驚訝的成長。瑞典斯德哥爾摩安全與發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）所長施萬通（Niklas Swanstrom）形容，大陸的極音速科技已取的飛躍式的成長；不過，即使已擁有技術，仍不清楚是否有能力在作戰中部署，能否有效利用該款飛彈。

他強調，雖然極音速武器在未來重要性可能大增；但即使大陸在該領域取得比美國還要強大的優勢，也不會改變軍事天秤朝有利於華府的一方傾斜。「我們必須了解，在整體軍事科技上，美國依舊遠遠領先中國」。

文中分析，北京毫不避諱地宣告研發至少一處能夠進行極音速武器驗證的氣動風洞。中國航空工業集團11月證實，速度高達8馬赫的FL-64風洞已建成，可進行包括武器分離與投放等測試。

與此同時，大陸科學家正建造JF-22風洞，其可模擬30倍音速，可用於研發能在1至2小時內抵達地球任一處的飛機。

※過度渲染的威脅

不過，蔡志祥認為大陸太空研發的腳步的確快速，使得飛彈的相關報導具可信度；但也可能是美國防官員為了爭取更多預算，而誇大北京飛彈驗證的威脅性。

他認為，近年來美軍高層不斷誇大大陸軍事威脅，這不過是為了尋求更高的國防預算。事實上，美政府在2022年增加太空軍的預算達13.1%，遠高於其他4大軍種。