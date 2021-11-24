教育部日前舉行110年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮，桃園5所學校5奪得2座金質獎及3座銀質獎。壽山高中徐宗盛校長榮獲校長領導卓越獎，他直呼「首任校長就獲獎，真的很幸運」；教學卓越獎則由興南國中、介壽國中、文山國小、楓樹國小及山豐國小附設幼兒園榮獲。

教育局表示，介壽國中現已併入羅浮高中，介壽國中曾於2015年榮獲金質獎、2020年榮獲佳作，今年最後一次以「介壽國中」校名參與競賽更奪得金質獎，介壽國中校長傅美琴表示，這是學校第2座教育奧斯卡獎，學校已在今年8月1日走入歷史，謹以這座獎向過去50幾年接棒耕耘原鄉教育的師長們致敬。

平鎮區山豐國小附設幼兒園以「玩學 WOODS，山豐傳木趣」方案榮獲金質獎，更結合國小部行政團隊支援，並邀請社區專業人士傳遞木藝知識；興南國中以「4C金贊-找到奇偉們的鑽石」方案獲教學卓越獎銀質獎，同時更獲得教育部閱讀磐石獎學校獎之肯定。

文山國小首創桃園閩南語沉浸式教學跟領航跨域美感教學，2020年榮獲藝術教育貢獻獎績優學校，連續16連每年辦理《童笛箏鳴》音樂會，期末攜手80多校辦理桃園市藝美成果展演，成為桃園美感教育分享平台；楓樹國小「楓芽遊益 GIVE ME FIVE」方案榮獲銀質獎，在面對全球化到在地化的時代，認為越「在地」方能越「國際」。

壽山高中校長徐宗盛在校推廣跨領域課程、產學合作、國際交流等，教育成果獲得審定。他直呼「首任校長就獲獎，真的很幸運！」，最要感謝的是學校團隊的努力不懈。教育局長林明裕說，以上獲獎團隊皆獲評審一致的肯定與讚賞，足見桃園教育團隊為全國教學團隊的典範。