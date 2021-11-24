農委會主委陳吉仲稱「豬吃萊劑就好比吃保健食品」，引發爭議，行政院長蘇貞昌則要大家不必刻意扭曲陳吉仲的原意。被問到此時，國民黨主席朱立倫無奈表示，「我沒有扭曲，全民都聽得很清楚，若今天豬吃萊劑就比照人吃保健食品，那陳吉仲乾脆宣布，為了讓豬能保健，就開放萊劑」，這真的是超級荒謬的比喻。

朱立倫下午參加青年軍贈書儀式受訪表示，依照陳吉仲的說法，全世界160個禁用萊劑的國家，是否應該都要開放萊劑，痛批陳吉仲欺騙台灣人民，也不要用如此荒謬的比喻方式。

被問到年底公投結果若只有1案過關或全數翻盤，其領導力恐遭瓦解，朱立倫說，國民黨全力推動反萊豬、公投綁大選公投案，至於民間團體提的珍愛藻礁、重啟核四公投，國民黨不但尊重且盡量協助與支持，到12月18日公投投票日期間，各地增辦很多場宣講活動。

朱立倫指出，共同的目標就是透過全民力量對抗鴨霸的民進黨，沒有分彼此，也沒有分任何中央、地方，或者黨跟立委、縣市長。至於基層抱怨未溝通同舟計畫，朱說，目前已有2萬6千多人藉同舟計畫回到或加入國民黨，總目標就是希望更多年輕朋友、社會人士能加入國民黨。

針對陳吉仲拋「豬吃萊劑好比吃保健食品」，中廣董事長趙少康批評，這個比喻不倫不類，若萊劑真的好得不得了，能讓豬變瘦，「那麼好的話，就吃給我看啊」，請陳吉仲講清楚，不要混淆視聽，此言論可能違反醫事相關法規，呼籲衛福部長陳時中開罰陳吉仲。